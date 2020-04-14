Посол Франции поблагодарил Ильхама Алиева

Посол Франции в Азербайджане Закари Грос направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо.

"Господин президент. Человечество находится лицом к лицу с тяжелой проблемой, вызванной коронавирусом. Пандемия подвергла испытаниям и Францию, и Азербайджан.

В это трудное время освещение Центра Гейдара Алиева в цвета флага Франции вечером 5 апреля было высоко оценено в нашей стране как ценный жест солидарности.

От имени президента Франции Эмманюэля Макрона и всех французов выражаю Вам свою признательность за такое исключительное выражение этой дружбы.

Господин президент, прошу принять мое глубокое почтение к Вам", - говорится в письме.