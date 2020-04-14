Благодарные азербайджанцы продолжают писать Ильхаму Алиеву

Азербайджанский народ высоко оценивает работу, проводимую президентом Ильхамом Алиевым по предотвращению распространения пандемии коронавируса в Азербайджане, а также в сфере охраны здоровья населения. В адрес главы государства продолжают поступать благодарственные письма от граждан. Письма опубликованы на официальной сайте президента.

В благодарственном письме жителя Тертерского района Эльдара Асадова отмечается: "Дорогой президент. Мы тертерцы всегда поддерживаем вас. Потому что вы всегда были с нами в самые тяжелые дни, всегда оказывали поддержку народу. Вы и снова с нами, когда во всем мире бушует COVID-19. Для защиты здоровья людей в стране введен особый режим карантина. Мы прекрасно понимаем, что должны самоизолироваться, чтобы оставаться здоровыми. Мы должны оставаться дома, чтобы вернуться к нормальной жизни здоровыми. Благодарим вас за поддержку, оказанную людям из различных слоев населения. Мы гордимся, что у нас есть такой президент, как вы".

Житель Уджарского района Нияз Халилов отмечает в своем письме в адрес главы государства, что в то время как страны с наиболее развитой медициной бессильны в борьбе с пандемией, охватившей мир, а некоторые государства попали в сложное положение из-за своего безразличного подхода к вирусу, в результате дальновидной политики президента Ильхама Алиева в Азербайджане были приняты все превентивные меры.

"Вы делаете решительные шаги в направлении защиты здоровья граждан Азербайджана, принимаете решительные постановления. Мы верим, что человечество, наш народ в скором времени спасется от этого бедствия. Господин президент, мы гордимся, что являемся гражданами Азербайджана, что у нас есть такой президент, как вы. Да хранит вас Аллах", - говорится в письме.

В своем письме, написанном от имени жителей Дашкесанского района, Аббас Тагиев пишет президенту Ильхаму Алиеву, что работа, проделанная в стране в направлении предотвращения распространения пандемии коронавируса, достойна похвалы.

"В соответствии с принятыми решениями, и в нашем районе продолжают приниматься меры, необходимые для соблюдения требований особого карантинного режима, а также санитарно-эпидемических норм. Проводится работа по дезинфекции улиц и проспектов, отдельных территорий, жилых и административных зданий. Малообеспеченным семьям оказывается материальная помощь, для защиты здоровья населения принимаются важные меры. Господин президент, решительные поручения, данные вами для своевременного проведения превентивных мер, дают результат. Азербайджан достойно преодолеет и эту беду. Выражая благодарность от имени всех жителей нашего района за проделанную работу, желаем успехов в вашей будущей деятельности", - говорится в письме.