В связи с распространением коронавируса (COVID-19) в мире под руководством президента господина Ильхама Алиева в стране принимаются решительные меры по борьбе с глобальной пандемией, осуществляются необходимые превентивные и профилактические работы для защиты здоровья и безопасности населения, наряду с массовыми мероприятиями приостановлены открытые приемы граждан, говорится в сообщении Минюста.

В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров, 16 апреля министр юстиции Фикрет Мамедов провел видеоприем граждан, проживающих в Ширванском, Гаджигабульском, Саатлинском и Сабирабадским районах.

Обращения 15 граждан, записавшихся заранее на приём через Ширванское региональное управление юстиции, были заслушаны посредством видеоконференции, и ответственным сотрудникам министерства, участвующим в видеоприеме, были даны соответствующие указания по поднятым вопросам.

Жители региона выразили свое удовлетворение организацией видеоконференции для граждан в условиях пандемии и поблагодарили президента за чуткое и внимательное отношение к их заботам.