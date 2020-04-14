Согласно информации, за рулем иномарки находился боксер Руфат Годжаев. По его словам, он ехал на тренировку, когда отвлекся на магазин его друга и поэтому не заметил светофора.

Арестован водитель автомобиля марки Galendewagen с госномерами 90 ZO 211, который устроил резонансное ДТП в центре Баку, сообщает издание Qafqazinfo.

«Сожалею о случившемся и раскаиваюсь. Такое больше не повторится», - сказал Руфат Годжаев.

В своих показаниях боксер также отметил, что его родители являются пенсионерами. При этом источник средств, на которые был куплен сверхдорогой внедорожник, не раскрывается.

Решением суда Руфат Годжаев был лишен прав на вождение сроком на год и арестован на 30 суток.

Напомним, что водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen Руфат Годжаев на большой скорости выехал на перекресток улиц Узеира Гаджибейли и Самеда Вургуна на запрещающий сигнал светофора. Там в него врезался внедорожник Mercedes, за рулем которого находился Заур Велиев, проехавший на зеленый свет светофора.

От сильного удара «Гелендваген» опрокинулся на левый бок, обе машины в ДТП были серьезно повреждены.