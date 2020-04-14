В американском доме престарелых обнаружили 17 трупов

В американском штате Нью-Джерси в доме престарелых полиция обнаружила 17 трупов. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что 13 апреля полицейские пришли в один из крупнейших домов престарелых в районе Андовер из-за анонимного звонка. Было сообщено, что там скончался один человек от коронавируса. При обыске в маленьком морге учреждения, рассчитанном на четыре тела, полиция нашла 17 трупов, чем «была ошеломлена». Их вывезли в мобильном рефрижераторе.

При этом связаться с собственниками дома престарелых пока не удалось. Всего с начала вспышки эпидемии в нем скончались 68 человек, 26 — имели положительный результат теста на коронавирус.