В Израиле почти 13 тысяч больных коронавирусом

В Израиле число заражений коронавирусом увеличилось до 12 758, пишет Минздрав страны.

Также сообщается о 142 погибших и почти трех тысячах выздоровевших пациентах.

435 просмотров