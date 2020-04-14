В Израиле почти 13 тысяч больных коронавирусом
В Израиле число заражений коронавирусом увеличилось до 12 758, пишет Минздрав страны.
Также сообщается о 142 погибших и почти трех тысячах выздоровевших пациентах.
В Израиле число заражений коронавирусом увеличилось до 12 758, пишет Минздрав страны.
Также сообщается о 142 погибших и почти трех тысячах выздоровевших пациентах.
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