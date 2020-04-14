От коронавируса погибли почти 18 тысяч французов

Во Франции число смертей от коронавируса достигло 17 920, пишет Минздрав страны.

Также сообщается о почти 150 тыс. заразившихся и около 30 тыс. выздоровевших пациентах.

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