От коронавируса умер режиссер Александр Радов

На 80-м году жизни умер режиссер и продюсер Алесандр Радов. Об этом в своем Facebook сообщает Академия российского телевидения.

Как стало известно, ранее его положили в больницу с коронавирусом.

Актер скончался днем 16 апреля.

Радов был авторов документальных фильмов из цикла «Больше, чем любовь». Это серия лент, в которых рассказывались личные истории ученых, писателей, военных. Также Радов срежиссировал фильмы об Александре Колчаке, Александре Блоке, Любови Менделеевой и других. Кроме того, он занимался журналистикой, а также был продюсером таких документальных лент и телевизионных программ, как «Исторические расследования», «Авантюристы ХХ века», «Портреты эпохи» и прочих проектов.