Эльтадж Сафарли выиграл карантинный Кубок Азербайджана по шахматам
Шахматист Эльтадж Сафарли стал победителем турнира по суперблицу на Кубок Азербайджана, впервые проведенного в интернете совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией шахмат Азербайджана.
Соревнование, в котором 92 шахматиста играли, не выходя из дома, состояло из 17 туров. Эльтадж Сафарли набрал 14 очков и занял 1-е место. Он опередил товарищей по сборной Азербайджана Рауфа Мамедова и Гадира Гусейнова, набравших по 13,5 очка.
Общий призовой фонд турнира составил 15 тысяч манатов. Победитель заработал 3 тысячи. Призовые получили шахматисты, попавшие в число 14-ти лучших. Помимо первой тройки, это Ниджат Абасов (13 очков), Айдын Сулейманлы (11,5), Ульви Садыхлы (11,5), Вугар Расулов (11,5), Наиль Баширли (11,5), Вугар Асадли (11,5), Мисретдин Искендеров (11), Магомед Мурадлы (10,5), Намик Гулиев (10,5), Абдулла Гадимбейли (10,5) и Заур Байрамов (10,5).
Согласно регламенту тысяча манатов полагалась лучшей шахматистке турнира. Ею стала Говхяр Бейдуллаева, набравшая 9,5 очка и занявшая 30-е место. Также в числе лучших среди женщин – Гюнай Мамедзаде (9,5), Гюльнар Мамедова (9), Хаяла Абдулла (9), Сабина Ибрагимова (9) и Нармин Халафова (8,5).