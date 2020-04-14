Эльтадж Сафарли выиграл карантинный Кубок Азербайджана по шахматам

Шахматист Эльтадж Сафарли стал победителем турнира по суперблицу на Кубок Азербайджана, впервые проведенного в интернете совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией шахмат Азербайджана.

Соревнование, в котором 92 шахматиста играли, не выходя из дома, состояло из 17 туров. Эльтадж Сафарли набрал 14 очков и занял 1-е место. Он опередил товарищей по сборной Азербайджана Рауфа Мамедова и Гадира Гусейнова, набравших по 13,5 очка.