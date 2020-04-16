Чудо-аппарат с помощью специальной антенны, очень напоминающей проволочную рамку из опытов парапсихологов или лозоходов-кладоискателей, создает магнитное поле, и за счет того, что внутрь ее помещены «поляризованные вирусы», некоторым образом прибору хватает пяти секунд, чтобы выявить наличие коронавируса, будь то на поверхностях, либо в скоплениях людей. Кроме того, по заявлению генерала Салами, это изобретение будет работать и эффективным дезинфектантом, обеззараживая пораженные области. Гениальное иранское изобретение якобы было опробовано в больницах и точно срабатывало в 80% случаев. На его базе могут быть созданы приборы для борьбы и с другими вирусами.

Пока лучшие умы мира в самых совершенных лабораториях бьются над загадками, которые поставил перед человечеством коронавирус, в среду командующий Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Хуссейн Салами участвовал в презентации уникального прибора, который, как уверяют его создатели, может определять присутствие коронавируса на расстоянии до 100 метров. А раз так, невидимая угроза превращается в выявленную, тут и эпидемии конец.

Прибор назвали Mosta'an – это заимствованное из арабского языка слова означает одно из имен Аллаха – «тот, кого молят о помощи». После получения соответствующей лицензии в Министерстве здравоохранения начнется массовое производство спасительного аппарата.

В иранских соцсетях появилось множество шуток по поводу научного прорыва Корпуса стражей исламской революции. Почему-то иранцы не сильно поверили в успех собственных ученых под мудрым руководством религиозных генералов.

Именно Хуссейн Салами, сменивший во главе «стражей» погибшего в результате американской ракетной атаки легендарного Касема Сулеймани, заявил в начале марта, что коронавирус может быть американским биологическим оружием.

Между тем в Иране, по официальным сообщениям, третий день подряд число умерших от инфекции меньше ста человек, общее число погибших меньше пяти тысяч. Выявленных больных в стране больше 76 тысяч. Если учесть, что вспышка эпидемии в Иране случилась раньше, чем в Италии и Испании, а там умерших в четыре раза больше, как и зараженных – в два с половиной раза, не может не возникнуть больших сомнений в точности публикуемых Тегераном данных.

На этом фоне очередное лжеизобретение, призванное выполнить пропагандистскую функцию успокоения населения, выглядит просто не очень умной, но и не такой уж серьезной проделкой.