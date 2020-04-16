Исландию признали лучшей в борьбе с коронавирусом

Отдел международной политики 00:09

Ученые считают, что островное государство в северной части Атлантического океана Исландия — это образцовый пример того, как подготовиться и справляться с приближающейся пандемией. Основания для такого вывода дал, в частности, факт наибольшего количества тестов, проведенных в расчете на одного жителя, более чем 350-тысячной страны. Оказывается, эти исследования начались еще до появления первого зараженного на территории Исландии. Об этом написал журнал New England Journal of Medicine. На страницах издания сообщается, что ученые Исландии приняли решение начать упреждающие исследования, которые стартовали еще 31 января 2020 года, за месяц до объявления всемирной пандемии.

Первыми субъектами исследований стали люди с признаками заражения коронавирусом, которые прибыли из стран риска — Китая, альпийских регионов Австрии, Италии и Швейцарии, а также те, кто имел контакт с инфицированными. К концу марта было подтверждено, что 13,3 процента из 9000 проверенных имели положительный результат. А первый случай заражения на острове зафиксирован раньше - 28 февраля. Вторая часть серии тестов началась 13 марта. Исследованиями были охвачены люди без признаков заражения или с легкими симптомами, такими, которые отмечаются при простуде. Процент положительных результатов тут был значительно ниже от 0,6 до 0,8 процента. К 15 апреля Исландия провела 36 тысяч тестов жителей, что составляет около 10 процентов всего населения страны.