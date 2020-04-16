Исландию признали лучшей в борьбе с коронавирусом
Ученые считают, что островное государство в северной части Атлантического океана Исландия — это образцовый пример того, как подготовиться и справляться с приближающейся пандемией. Основания для такого вывода дал, в частности, факт наибольшего количества тестов, проведенных в расчете на одного жителя, более чем 350-тысячной страны. Оказывается, эти исследования начались еще до появления первого зараженного на территории Исландии.
Об этом написал журнал New England Journal of Medicine. На страницах издания сообщается, что ученые Исландии приняли решение начать упреждающие исследования, которые стартовали еще 31 января 2020 года, за месяц до объявления всемирной пандемии.
Первыми субъектами исследований стали люди с признаками заражения коронавирусом, которые прибыли из стран риска — Китая, альпийских регионов Австрии, Италии и Швейцарии, а также те, кто имел контакт с инфицированными.
К концу марта было подтверждено, что 13,3 процента из 9000 проверенных имели положительный результат. А первый случай заражения на острове зафиксирован раньше - 28 февраля.
Вторая часть серии тестов началась 13 марта. Исследованиями были охвачены люди без признаков заражения или с легкими симптомами, такими, которые отмечаются при простуде. Процент положительных результатов тут был значительно ниже от 0,6 до 0,8 процента.
К 15 апреля Исландия провела 36 тысяч тестов жителей, что составляет около 10 процентов всего населения страны.
Это уверенно подтверждает, что Исландия является неоспоримым лидером в мире в области исследований в расчете на одного жителя.
В то самое время в хваленой недавно за это Южной Корее в пересчете на одного жителя проведено тестов в 10 раз меньше! Амбициозная программа тестирования в Исландии помогла уменьшить распространение вируса.
Система здравоохранения установила людей, которые заразились коронавирусом, однако не имели симптомов или не подозревали об этом, думая, что это простуда или грипп.
Если бы персоны, которые получили положительный результат, не прошли бы тестирование, то, скорее всего, не попали бы под карантинные меры, и, таким образом, неосознанно заразили бы других.
Интересно, что здесь не пошли на очень жесткие меры ограничений общественных контактов. В отличие от других государств, Исландия воздержалась от закрытия детских садов и основных школ. В то же время средние школы и университеты, как и бассейны, спортивные объекты, кино, бары и рестораны были закрыты с 16 марта.
До сего времени Исландия установила 1727 случаев заболевания, 8 человек умерли, более 1000 выздоровели. Это соизмеримо с данными по тем странам, где обследуют только госпитализированных.
Власти государства утверждают, что пик заболеваний уже пройден, потому с 4 мая будут снова открыты средние школы, университеты, музеи и салоны красоты.
Есть, чему поучиться у Исландии всему миру, а особенно тем государствам, где многолетняя вера в собственное величие в условиях коронавируса стала давать трещину.