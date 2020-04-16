В Азербайджане 20 тысяч работающих людей обратились за выплатами для безработных

В Азербайджане установлено, что 20 тысяч человек, из обратившихся в электронном формате для получения единовременной выплаты для безработных, не являются таковыми. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, им было выслано sms-сообщение об отказе в выдаче единовременной выплаты.

Напомним, что единовременная выплата предусмотрена для безработных лиц. Цель заключается в оказании государственной поддержки их благосостояния. Тем не менее наблюдаются факты регистрации в качестве безработных лиц, работающих и получающих зарплату.

В ходе анализа информации посредством электронных информационных систем устанавливается - имеет ли человек работу или нет, и в соответствии с этим выносится объективное решение. В ходе обработки обращений 20 тысяч человек было установлено, что в настоящее время они работают на основе трудового договора.

Обработка обращений продолжается.