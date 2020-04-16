Горбачев призвал все страны сократить военные бюджеты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев попросил все страны мира уменьшить свои военные бюджеты на 10-15% и перераспределить эти средства на обеспечение безопасности человека. Об этом пишет журнал Time.

Он считает, что странам мира надо сосредоточиться на обеспечении всех людей пищей, водой, здоровой экологией и доступом к медицине.

По мнению политика, все их попытки окажутся тщетными, «если правительства продолжат тратить огромные деньги на гонку вооружений».

Экс-лидер Советского Союза отметил, что нужно «вырабатывать стратегию, готовиться, планировать, создавать резервы» ради спасения человека. По словам Горбачева, ответственность за это следует брать властям всех государств.

Он добавил, что пандемия несет угрозу для всех, поэтому в одиночку с ней никто не справится.