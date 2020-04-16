Министра здравоохранения уволили из-за призывов к карантину

Президент Бразилии Жаир Болсонару в четверг отправил в отставку министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетту в разгар пандемии коронавируса. Об этом экс-глава Минздрава написал в своем Twitter, передает ТАСС.

"Только что президент сообщил мне о моем увольнении из Министерства здравоохранения", - говорится в публикации. Он также поблагодарил коллег по ведомству и пожелал успехов своему преемнику. Наиболее вероятным кандидатом на этот пост считают онколога Нелсона Таиша, который в четверг утром встречался с главой государства.