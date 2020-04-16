- У нас 898 пациентов, которые уже не заражают, не являются источником заражения для других и мы их рассматриваем, как вылеченных. Среди них есть люди, которые прошли 14-дневную обсервацию, или те, которые, к сожалению, умерли, - заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Чили Хайме Маньялих.

Вот, например, министр здравоохранения Чили недавно оптимистично отрапортовал, что в стране 898 человек вылечились от коронавируса. Однако он тут же признал, что в эти статистические данные включена часть... умерших. Согласно его логике, эти люди уже не заражают, не являются источником заболевания для других.

В мире тщательно отслеживается не только число заболевших Covid-19, смертей, но и, что важно, выздоровевших от инфекции. Это, несомненно, способствует укреплению веры в скорую победу человечества над пандемией.

По информации журнала Newsweek, неизвестно, когда власти Чили стали причислять умерших к выздоровевшим от коронавируса. По версии официальных представителей правительства этой страны, введение такой статистики якобы согласовано с «международными экспертами в области здравоохранения». Правда, имена этих экспертов нигде не фигурируют.

Несомненно, сам факт такого подхода у нормального человека ничего, кроме возмущения вызвать не может. Если следовать этому, то любая смерть от любой инфекции должна восприниматься с оптимизмом. Прямо скажем, людоедская позиция.

По новым данным на 16 апреля, в Чили зафиксировано более 8 тысяч случаев заболеваний, из них 94 летальных.

Первый случай заражения здесь отмечен 3 марта, когда инфекция была установлена у 33-летнего врача, прилетевшего из Азии. Первая смерть произошла 21 марта, когда от коронавируса ушла из жизни 83-летняя женщина.

Еще до этого, 18 марта президент страны Себастьян Пиньейра объявил в государстве 90-дневное состояние катастрофы, которое продолжится до середины июня.

По данным международного портала worldometers, среди выздоровевших числятся 2 937 чилийцев. Если основываться на точке зрения властей Чили, в частности, министра отрасли, то последней цифре, согласно логике здравого смысла, верить нельзя.

Собственно, как теперь выяснилось, верить нельзя не только данным, публикуемым чилийским правительством, но и другим, в частности, даже Всемирной организации здравоохранения, руководство которой еще в начале года покрывало позицию китайских властей в связи с распространением коронавирусной эпидемии и даже хвалило их за успехи в преодолении болезни.