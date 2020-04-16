Министр Бабаев о перечисленных деньгах безработным

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялось заседание, посвященное исполнению поручений в социальной сфере, озвученных президентом Ильхамом Алиевым на совещании, посвященном социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года.

Выступая на заседании, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил, что предпринимаются соответствующие шаги по исполнению поручений президента. Усилены меры по поддержке чувствительных групп населения, продолжается расширение программы самозанятости и процесс выдачи активов их участникам. Эти активы уже предоставляются со стороны банков.

Министр отметил, что в этом году будет обеспечено участие в программе самозанятости 12 тысяч семей. Также увеличиваются масштабы оплачиваемых общественных работ.

Сахиль Бабаев довел до внимания, что ведется целенаправленная работа для сохранения рабочих мест в частном секторе. Если по состоянию на 1 апреля 2020 года количество трудовых договоров в частном секторе составляло 664 119, теперь этот показатель превысил 715 тысяч.

Касаясь вопроса единовременных выплат для безработных, министр отметил, что этот процесс начался 9 апреля и на данный момент единовременные выплаты для 120 тысяч безработных перечислены в банки и почтовые филиалы.