Haqqin . az уже предупреждал о необходимости пересмотра бюджетных параметров в связи с отрицательным влиянием пандемии коронавируса на экономику страны. Эту необходимость подчеркнул в своем выступлении на недавнем совещании в формате видеоконференции, посвященном социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года и президент Ильхам Алиев . Глава государства поручил правительству пересмотреть расходы государства и сократить те из них, которые не являются приоритетными. И призвал применять очень строгий контроль за расходованием бюджетных средств.

Мы не понаслышке знаем, как иногда затягивается исполнение тех или иных решений. Но сегодня уже не те времена, когда бюрократические препоны могут влиять на ход борьбы с охватившим мир злом. И реакция правительства не замедлила с ответом. Как заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, в бюджете уже пересматриваются инвестиции и текущие расходы. По его словам, глобальный экономический кризис, низкая цена на нефть и масштабная пандемия повлияли на доходы сводного бюджета Азербайджана.

Для особых тревог, может, и нет оснований - в первом квартале текущего года доходы госбюджета составили 7,811 млрд манатов, а расходы – 5,255 млрд манатов. Как видно, в бюджете образовался даже солидный профицит - на 2,556 млрд манатов. К тому же налоговые и таможенные органы увеличили прогноз доходов на 312,2 млн манатов. Но неопределенность, связанная с углублением глобальной рецессии и пандемии, негативно влияет на доходы, что заставляет многие страны пересматривать бюджетные параметры. И каждая страна при этом идет своим путем, исходя из своих возможностей.

В Международный валютный фонд и Всемирный банк уже обратились за помощью свыше 150 стран. Это и понятно, многие страны и так в долгах как в шелках, у других нет достаточных резервов. В нашем регионе тоже все страны, кроме Азербайджана, России и Казахстана, имеющие «подушку безопасности», пытаются сбалансировать госбюджет на 2020 год за счет увеличения внешнего государственного долга и пересмотра дефицита бюджета. Но борьба с кризисом за счет внешнего долга - дорогостоящая мера. К тому же это противоречило бы и принятому направлению страны на сокращение внешнего долга, который и так считается одним из самых низких в мире.

И Азербайджан, в отличие от других стран, в борьбе с коронавирусом не пошел ни на внешние заимствования, ни на девальвацию. Правительство полагается на собственные ресурсы. В рамках действующего бюджетного законодательства за счет Резервного фонда президента и других резервных источников на борьбу с кризисом, в частности, на изменение и назначение ряда расходов путем переоценки приоритета бюджетных расходов выделены средства в целом в размере 1,35 млрд манатов. Но правительство не намерено ограничиваться лишь этим. Ожидаются дальнейшее повышение эффективности инвестиций и текущих расходов, а также поиск новых финансовых источников для обеспечения бюджета борьбы с кризисом, финансовое бремя которого сегодня превышает 2,5 млрд манатов.

Причем в Азербайджане не только пересматриваются параметры бюджета, но и меняются макроэкономические рамки. Так, для поправок в бюджет возникает необходимость пересмотра фискальных рамок и, соответственно, макроэкономических. Правильное составление макропараметров обуславливает прогнозирование бюджетных показателей. Для этого в Системе национальных счетов должны быть проанализированы счета производства, первичного и вторичного распределения и конечного пользования. Также необходимо провести переоценку ВВП на основе анализа по методу расходов для соответствия функциональной классификации (включая экономическую классификацию) государственного бюджета. Анализ ВВП методом расходов означает, что в оставшейся части года расходы домашних хозяйств и госучреждений, а также чистый экспорт будут иметь тенденции к снижению. С другой стороны, в связи с низкими ценами на нефть снизятся доходы от нефтяного сектора и 20 секторов ненефтяного сектора, наиболее пострадавших от пандемии.

Глава государства определил три основные цели экономической политики в этом году: экономическая стабильность, занятость и благосостояние. В соответствии с этими целями, основными векторами бюджетной политики будут приоритизация расходов, повышение прозрачности и эффективности расходов. Для обеспечения фискальной устойчивости определены такие меры, как амнистия капитала и имущества, приватизация, снижение бюджетной нагрузки путем повышения эффективности управления государственными предприятиями, прозрачности и экономической эффективности инвестиционных программ, а также повышение прозрачности государственных закупок. Причем, решающую роль в обеспечении стабильного экономического роста сыграет привлечение частных инвестиций.

Да, влияние пандемии на экономическую ситуацию неизбежно. Но в какой степени, зависит от сочетания многих обстоятельств, для каждой страны в отдельности. Как широко она распространится и как отразится на здоровье населения – именно этот вопрос наиболее волнующий для властей многих стран, в том числе и самых передовых. В Азербайджане, как видно из последнего отчета Оперативного штаба при Кабмине, благодаря принятым правительством мерам этот вопрос решен эффективно, то есть с минимальными потерями. А в скором времени и вовсе ожидается смягчение карантинных мер. А недавние отчеты главы государства и соответствующих министров вселяют надежду, что экономика наша выйдет из создавшейся сложной ситуации также с минимальными потерями, нагнав в ближайшее время упущенные возможности.