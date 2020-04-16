Ильхам Алиев готовится лишь к минимальным потерям по горячим следам

Мамед Эфендиев, отдел экономики

Haqqin.az уже предупреждал о необходимости пересмотра бюджетных параметров в связи с отрицательным влиянием пандемии коронавируса на экономику страны. Эту необходимость подчеркнул в своем выступлении на недавнем совещании в формате видеоконференции, посвященном социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года и президент Ильхам Алиев. Глава государства поручил правительству пересмотреть расходы государства и сократить те из них, которые не являются приоритетными. И призвал применять очень строгий контроль за расходованием бюджетных средств.

Три задачи Ильхама Алиева: стабильность, занятость и благосостояние

Мы не понаслышке знаем, как иногда затягивается исполнение тех или иных решений. Но сегодня уже не те времена, когда бюрократические препоны могут влиять на ход борьбы с охватившим мир злом. И реакция правительства не замедлила с ответом. Как заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, в бюджете уже пересматриваются инвестиции и текущие расходы. По его словам, глобальный экономический кризис, низкая цена на нефть и масштабная пандемия повлияли на доходы сводного бюджета Азербайджана.

Для особых тревог, может, и нет оснований - в первом квартале текущего года доходы госбюджета составили 7,811 млрд манатов, а расходы – 5,255 млрд манатов. Как видно, в бюджете образовался даже солидный профицит - на 2,556 млрд манатов. К тому же налоговые и таможенные органы увеличили прогноз доходов на 312,2 млн манатов. Но неопределенность, связанная с углублением глобальной рецессии и пандемии, негативно влияет на доходы, что заставляет многие страны пересматривать бюджетные параметры. И каждая страна при этом идет своим путем, исходя из своих возможностей.

В Международный валютный фонд и Всемирный банк уже обратились за помощью свыше 150 стран. Это и понятно, многие страны и так в долгах как в шелках, у других нет достаточных резервов. В нашем регионе тоже все страны, кроме Азербайджана, России и Казахстана, имеющие «подушку безопасности», пытаются сбалансировать госбюджет на 2020 год за счет увеличения внешнего государственного долга и пересмотра дефицита бюджета. Но борьба с кризисом за счет внешнего долга - дорогостоящая мера. К тому же это противоречило бы и принятому направлению страны на сокращение внешнего долга, который и так считается одним из самых низких в мире.

И Азербайджан, в отличие от других стран, в борьбе с коронавирусом не пошел ни на внешние заимствования, ни на девальвацию. Правительство полагается на собственные ресурсы. В рамках действующего бюджетного законодательства за счет Резервного фонда президента и других резервных источников на борьбу с кризисом, в частности, на изменение и назначение ряда расходов путем переоценки приоритета бюджетных расходов выделены средства в целом в размере 1,35 млрд манатов. Но правительство не намерено ограничиваться лишь этим. Ожидаются дальнейшее повышение эффективности инвестиций и текущих расходов, а также поиск новых финансовых источников для обеспечения бюджета борьбы с кризисом, финансовое бремя которого сегодня превышает 2,5 млрд манатов.

Причем в Азербайджане не только пересматриваются параметры бюджета, но и меняются макроэкономические рамки. Так, для поправок в бюджет возникает необходимость пересмотра фискальных рамок и, соответственно, макроэкономических. Правильное составление макропараметров обуславливает прогнозирование бюджетных показателей. Для этого в Системе национальных счетов должны быть проанализированы счета производства, первичного и вторичного распределения и конечного пользования. Также необходимо провести переоценку ВВП на основе анализа по методу расходов для соответствия функциональной классификации (включая экономическую классификацию) государственного бюджета. Анализ ВВП методом расходов означает, что в оставшейся части года расходы домашних хозяйств и госучреждений, а также чистый экспорт будут иметь тенденции к снижению. С другой стороны, в связи с низкими ценами на нефть снизятся доходы от нефтяного сектора и 20 секторов ненефтяного сектора, наиболее пострадавших от пандемии.

Глава государства определил три основные цели экономической политики в этом году: экономическая стабильность, занятость и благосостояние. В соответствии с этими целями, основными векторами бюджетной политики будут приоритизация расходов, повышение прозрачности и эффективности расходов. Для обеспечения фискальной устойчивости определены такие меры, как амнистия капитала и имущества, приватизация, снижение бюджетной нагрузки путем повышения эффективности управления государственными предприятиями, прозрачности и экономической эффективности инвестиционных программ, а также повышение прозрачности государственных закупок. Причем, решающую роль в обеспечении стабильного экономического роста сыграет привлечение частных инвестиций.

Да, влияние пандемии на экономическую ситуацию неизбежно. Но в какой степени, зависит от сочетания многих обстоятельств, для каждой страны в отдельности. Как широко она распространится и как отразится на здоровье населения – именно этот вопрос наиболее волнующий для властей многих стран, в том числе и самых передовых. В Азербайджане, как видно из последнего отчета Оперативного штаба при Кабмине, благодаря принятым правительством мерам этот вопрос решен эффективно, то есть с минимальными потерями. А в скором времени и вовсе ожидается смягчение карантинных мер. А недавние отчеты главы государства и соответствующих министров вселяют надежду, что экономика наша выйдет из создавшейся сложной ситуации также с минимальными потерями, нагнав в ближайшее время упущенные возможности.

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