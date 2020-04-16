Фирдовси Умудов: «Коронавирус не щадит никого. Это война!» ВИДЕО
Вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Фирдовси Умудов рассказал о том, как спортсмены поддерживают форму в режиме карантина, отметил своевременные решения государства, направленные на борьбу с коронавирусом, а также призвал граждан не расслабляться и соблюдать все предписания Оперативного штаба при Кабинете министров.
«Пандемия коронавируса оказала очень серьезное влияние и на мировой спорт, - говорит Фирдовси Умудов в эфире телеканала Real TV. - Перенесены такие крупные соревнования, как чемпионат Европы по футболу и Олимпийские игры. Конечно, это не могло не коснуться и борьбы. Наши спортсмены удачно начали год, успешно выступив на чемпионате Европы в Риме. Сборная Азербайджана была хорошо подготовлена к лицензионным соревнованиям за право попасть на Олимпиаду в Токио. Ребята были на пике формы, но все перевернулось с ног на голову…
Сейчас наши борцы работают по индивидуальной программе. Мы держим под контролем состояние наших ведущих спортсменов. Психологически и спортсменам, и тренерам тяжело принять то, что Олимпиада, до которой оставалось всего лишь несколько месяцев, перенесена на следующий год. Но нужно быть готовыми ко всему. Никто сейчас точно не знает, что нас ждет».
Вице-президент высоко оценил действия руководства нашей страны по предотвращению распространения коронавируса в Азербайджане.
«Некоторые страны несерьезно отнеслись к эпидемии коронавируса, и мы видим, с какими трагическими результатами они столкнулись. В связи с этим я хочу поблагодарить президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву, которые своевременно принятыми решениями не позволили коронавирусу широко распространиться в нашей стране.
Государство поддержало народ, а народ верит в государство. Мы должны быть едины. Мы сейчас как на войне! Поэтому нужно соблюдать все предписания Оперативного штаба при Кабинете министров, необходимо быть дисциплинированными.
Время показало, что были приняты верные решения, но расслабляться нельзя. Коронавирус не щадит никого. Каждый может заразиться, в том числе и спортсмены. В разных странах мира есть знакомые мне борцы и тренеры, которые заразились. Поддерживаем с ними связь, интересуемся их здоровьем.
Я прошу всех, кто еще не осознал всю опасность этого вируса, крайне серьезно относится к данной проблеме. Если мы не мобилизуем свои силы, больших бед не избежать».
Фирдовси Умудов отметил, что глава Федерации борьбы Азербайджана, член Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) Намик Алиев постоянно контактирует с президентом UWW Ненадом Лаловичем относительно того, когда могут возобновиться соревнования.
«До 1 июля никаких соревнований по борьбе точно не будет, - продолжает Ф.Умудов. - В этом году UWW успела провести несколько международных турниров и чемпионат Европы. Остальные соревнования не состоялись, в том числе и олимпийские квалификационные старты.
Спортсмены продолжают готовиться индивидуально. Они обязательно должны сохранить тонус, удержать свой вес.
Коронавирус создает проблемы в легких, усложняет процесс дыхания. Если спортсмен заразится коронавирусом, то после выздоровления еще неизвестно, какие последствия могут быть, как будет проходить восстановительный процесс. Поэтому спортсмены должны быть особенно осторожными. Чтобы подготовить одного спортсмена требуются годы. Поэтому давайте думать друг о друге, заботиться о нашем здоровье.
Хочу поблагодарить наших врачей, сотрудников полиции, погранслужбы, представителей СМИ. Еще раз хочу сказать, что мы словно на войне. Ведем борьбу против вируса и должны его победить! Да, сегодня у некоторых граждан есть проблемы. В связи с этим те, у кого есть возможность, должны постараться помочь нуждающимся, как это делает государство. Я верю, что под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева мы успешно преодолеем эти сложные времена. Вместе мы сильнее, вместе мы победим!».