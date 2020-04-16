Вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Фирдовси Умудов рассказал о том, как спортсмены поддерживают форму в режиме карантина, отметил своевременные решения государства, направленные на борьбу с коронавирусом, а также призвал граждан не расслабляться и соблюдать все предписания Оперативного штаба при Кабинете министров.

«Пандемия коронавируса оказала очень серьезное влияние и на мировой спорт, - говорит Фирдовси Умудов в эфире телеканала Real TV. - Перенесены такие крупные соревнования, как чемпионат Европы по футболу и Олимпийские игры. Конечно, это не могло не коснуться и борьбы. Наши спортсмены удачно начали год, успешно выступив на чемпионате Европы в Риме. Сборная Азербайджана была хорошо подготовлена к лицензионным соревнованиям за право попасть на Олимпиаду в Токио. Ребята были на пике формы, но все перевернулось с ног на голову…

Сейчас наши борцы работают по индивидуальной программе. Мы держим под контролем состояние наших ведущих спортсменов. Психологически и спортсменам, и тренерам тяжело принять то, что Олимпиада, до которой оставалось всего лишь несколько месяцев, перенесена на следующий год. Но нужно быть готовыми ко всему. Никто сейчас точно не знает, что нас ждет».

Вице-президент высоко оценил действия руководства нашей страны по предотвращению распространения коронавируса в Азербайджане.

«Некоторые страны несерьезно отнеслись к эпидемии коронавируса, и мы видим, с какими трагическими результатами они столкнулись. В связи с этим я хочу поблагодарить президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву, которые своевременно принятыми решениями не позволили коронавирусу широко распространиться в нашей стране.

Государство поддержало народ, а народ верит в государство. Мы должны быть едины. Мы сейчас как на войне! Поэтому нужно соблюдать все предписания Оперативного штаба при Кабинете министров, необходимо быть дисциплинированными.