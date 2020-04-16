Киев стал городом с самой загрязненной атмосферой в мире из-за окутавшего город смога. Об этом свидетельствуют данные сервиса Air Visual, который публикует данные о состоянии атмосферы на сайте в реальном времени.

По данным на 01:30, индекс загрязнения воздуха в Киеве составлял 196 единиц, при этом в некоторых районах города он достигает 343 единиц. В обычное время он не превышает 150 единиц.

Как отмечает издание «Страна.ua», непосредственной причиной загрязнения воздуха стали пожары, которые возобновились в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) 16 апреля из-за накрывшей область песчаной бури. Из зоны отчуждения смог пришел вместе с ветром.

Власти города попросили жителей не открывать окна, не выходить на улицу, а также пить больше жидкости и увлажнять помещения. Сами жители Киева жалуются на сильный запах гари в воздухе и задымление.