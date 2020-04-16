Александр Рар: «Азербайджан получил меньше денег. Потому что богаче» эксклюзив
ЕС совместно с Европейским инвестиционным банком предусматривает финансовую поддержку из имеющихся резервов странам-партнерам в их усилиях по борьбе с пандемией коронавируса на сумму более 15,6 млрд евро.
Наряду с вложениями отдельных стран-членов ЕС и Европейского банка реконструкции и развития, общий пакет помощи под названием «Команда Европы» составит более 20 млрд евро, указывается в сообщениях на сайтах Еврокомиссии и делегации ЕС в Азербайджане.
Коллективные действия ЕС направлены на преодоление кризиса в области здравоохранения и возникающих в результате этого гуманитарных потребностей, укрепление систем здравоохранения, водоснабжения и санитарии в странах-партнерах, а также смягчение социально-экономических последствий пандемии.
Из общего пакета финансовой помощи региону европейского соседства предназначается 3,07 млрд евро. Из них 2,1 млрд – странам южного соседства ЕС и 962 млн – странам восточного соседства ЕС, куда входит и Азербайджан. Также 800 млн евро выделяется западно-балканским странам и Турции.
Из 962 млн евро, предусмотренных для восточных соседей ЕС, 30 млн будет направлено на поддержку сектора здравоохранения, в частности на обеспечение необходимым медицинским оборудованием, подготовку медперсонала и сотрудников лабораторий, повышение информированности населения. 11,3 млн евро пойдут на поддержку наиболее уязвимых слоев населения. Сюда входят гранты организациям гражданского общества, работающим с уязвимыми группами населения, поддержка местных школ в организации дистанционного обучения и др. В частности, Азербайджану на эти нужды выделено 14 млн евро. Для сравнения: Грузии на борьбу с последствиями коронавирусной пандемии выделяется 183 млн евро, Украине – 190 млн евро, а Армении - 93 млн.
Комментируя haqqin.az это решение ЕС, директор Центра Бертольда Бейца при Германском совете по внешней политике (DGAP) Александр Рар отметил, что сейчас Евросоюз всем своим членам и партнерам обещает деньги.
«Этим самым организация реагирует на повальную критику, что, дескать, ЕС проспал коронавирус. Инструментов же для самой борьбы с пандемией у Брюсселя нет. Они в руках национальных государств. Получат ли все адресаты обещанные средства? Честно говоря, не знаю, откуда Брюссель возьмет такие огромные деньги в столь короткое время. Может, запустят печатный станок? Что же касается того, почему Азербайджан получил меньше денег, то в Брюсселе, видимо, сочли, что он из одна из богатых стран «Восточного партнерства» и может задействовать собственные резервы», - полагает А.Рар.
Между тем, считает политолог, сегодня действительно остро встает вопрос выживание либеральной модели Евросоюза. До сентября как минимум еще будут действовать строгие ограничения, и пока европейские граждане их принимают, а СМИ расхваливают. Но опасный прецедент на будущее создан, убежден он.
«Государства и правительства на Западе увидели, как быстро можно ввести тотальный контроль над подчиненными, - не сомневается А.Рар. – И критики экстренных мер уже боятся, что они в будущем этим инструментом еще не раз воспользуются.
Что касается шенгена, то мне как-то не верится, что к лету границы будут опять все открыты. Особенно восточноевропейские страны, где коронавирус пока еще не бушевал, будут долго еще держать свои границы на замке, боясь получить «заразу» с западной стороны, где смертельные случаи зашкаливают».
Эксперт высказал свое мнение и об обнаружившемся в связи с пандемией состоянии системы здравоохранения Евросоюза, считая, что во многих центральноевропейских странах, например, в Германии, она проявила себя отнюдь не с плохой стороны. А вот в южных европейских стран это не наблюдается.
«Видимо, эти страны экономили на самом главном - на здоровье своих граждан. Выводы, думаю, уже сделаны. ЕС сейчас позволил всем членам влезать в долги, больше не будут вводится строгие ограничения для траты денег. Однако для стабильности евро это может стать катастрофой. Но что делать - надо спасать людей! В медицину, фармацевтику, уход за больными - будут вложены большие деньги. Страны станут экономить на другом – может, на проблемах обороны или экологии», прогнозирует А.Рар.
Политолог, вместе с тем, убежден, человечество оказалось перед небывалым вызовом. Надо будет поднимать на ноги не только бедные страны на юге Европы, но и миллион страждущих в Африке, на Ближнем Востоке.
«Но где взять деньги? Некоторые европейцы еще не поняли серьезность кризиса. Просто его доныне никто себе представить не мог. Поэтому действуют старые шаблоны, в том числе политика двойных стандартов. Вместо того чтобы учиться у китайцев, как справляться с пандемией, западные СМИ пишут, что с Китаем не нужно работать, потому что там нет демократии. То же самое в отношении к России. Западу придется пересмотреть свое надменное отношение к другим странам. Особенно ему следует разобраться, почему в странах Восточной Европы и постсоветского пространства столь мало смертельных случаев по сравнению со старой Европой. А вдруг там в советское время медицина для ныне старшего поколения лучше работала?», - настоятельно рекомендует А.Рар.
Рассматривая положение и действия Китая до коронавируса и в нынешней обстановке, он делает вывод, что Пекин способен сделать громадный прорыв вперед, догнать Америку, завоевать себе статус великой державы, как СССР после Второй мировой войны. «На мой взгляд, китайцы первыми выигрывают битву с эпидемией. Они на два месяца впереди Запада», - резюмирует политолог.