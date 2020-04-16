Записал Заур Расулзаде 09:55

ЕС совместно с Европейским инвестиционным банком предусматривает финансовую поддержку из имеющихся резервов странам-партнерам в их усилиях по борьбе с пандемией коронавируса на сумму более 15,6 млрд евро. Наряду с вложениями отдельных стран-членов ЕС и Европейского банка реконструкции и развития, общий пакет помощи под названием «Команда Европы» составит более 20 млрд евро, указывается в сообщениях на сайтах Еврокомиссии и делегации ЕС в Азербайджане.

Коллективные действия ЕС направлены на преодоление кризиса в области здравоохранения и возникающих в результате этого гуманитарных потребностей, укрепление систем здравоохранения, водоснабжения и санитарии в странах-партнерах, а также смягчение социально-экономических последствий пандемии. Из общего пакета финансовой помощи региону европейского соседства предназначается 3,07 млрд евро. Из них 2,1 млрд – странам южного соседства ЕС и 962 млн – странам восточного соседства ЕС, куда входит и Азербайджан. Также 800 млн евро выделяется западно-балканским странам и Турции. Из 962 млн евро, предусмотренных для восточных соседей ЕС, 30 млн будет направлено на поддержку сектора здравоохранения, в частности на обеспечение необходимым медицинским оборудованием, подготовку медперсонала и сотрудников лабораторий, повышение информированности населения. 11,3 млн евро пойдут на поддержку наиболее уязвимых слоев населения. Сюда входят гранты организациям гражданского общества, работающим с уязвимыми группами населения, поддержка местных школ в организации дистанционного обучения и др. В частности, Азербайджану на эти нужды выделено 14 млн евро. Для сравнения: Грузии на борьбу с последствиями коронавирусной пандемии выделяется 183 млн евро, Украине – 190 млн евро, а Армении - 93 млн. Комментируя haqqin.az это решение ЕС, директор Центра Бертольда Бейца при Германском совете по внешней политике (DGAP) Александр Рар отметил, что сейчас Евросоюз всем своим членам и партнерам обещает деньги.

«Этим самым организация реагирует на повальную критику, что, дескать, ЕС проспал коронавирус. Инструментов же для самой борьбы с пандемией у Брюсселя нет. Они в руках национальных государств. Получат ли все адресаты обещанные средства? Честно говоря, не знаю, откуда Брюссель возьмет такие огромные деньги в столь короткое время. Может, запустят печатный станок? Что же касается того, почему Азербайджан получил меньше денег, то в Брюсселе, видимо, сочли, что он из одна из богатых стран «Восточного партнерства» и может задействовать собственные резервы», - полагает А.Рар. Между тем, считает политолог, сегодня действительно остро встает вопрос выживание либеральной модели Евросоюза. До сентября как минимум еще будут действовать строгие ограничения, и пока европейские граждане их принимают, а СМИ расхваливают. Но опасный прецедент на будущее создан, убежден он. «Государства и правительства на Западе увидели, как быстро можно ввести тотальный контроль над подчиненными, - не сомневается А.Рар. – И критики экстренных мер уже боятся, что они в будущем этим инструментом еще не раз воспользуются. Что касается шенгена, то мне как-то не верится, что к лету границы будут опять все открыты. Особенно восточноевропейские страны, где коронавирус пока еще не бушевал, будут долго еще держать свои границы на замке, боясь получить «заразу» с западной стороны, где смертельные случаи зашкаливают». Эксперт высказал свое мнение и об обнаружившемся в связи с пандемией состоянии системы здравоохранения Евросоюза, считая, что во многих центральноевропейских странах, например, в Германии, она проявила себя отнюдь не с плохой стороны. А вот в южных европейских стран это не наблюдается. «Видимо, эти страны экономили на самом главном - на здоровье своих граждан. Выводы, думаю, уже сделаны. ЕС сейчас позволил всем членам влезать в долги, больше не будут вводится строгие ограничения для траты денег. Однако для стабильности евро это может стать катастрофой. Но что делать - надо спасать людей! В медицину, фармацевтику, уход за больными - будут вложены большие деньги. Страны станут экономить на другом – может, на проблемах обороны или экологии», прогнозирует А.Рар. Политолог, вместе с тем, убежден, человечество оказалось перед небывалым вызовом. Надо будет поднимать на ноги не только бедные страны на юге Европы, но и миллион страждущих в Африке, на Ближнем Востоке.