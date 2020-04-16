Нефть дорожает: Brent выше $28
Цены на нефть изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу: Brent продолжает дорожать, в то время как WTI дешевеет.
Некоторую поддержку рынку, возможно, оказывают новости о том, что США планируют постепенно возвращать экономику в нормальное русло, отмечают эксперты. Президент США Дональд Трамп считает, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пришло время для перезапуска отраслей американской экономики, приостановленных с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $28,35 за баррель, что на $0,53 (1,91%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы подорожали на 0,5%.
Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,18 (0,91%) - до $19,69 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена осталась на минимальном уровне с 7 февраля 2002 года.