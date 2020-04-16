Нефть дорожает: Brent выше $28

Цены на нефть изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу: Brent продолжает дорожать, в то время как WTI дешевеет.

Некоторую поддержку рынку, возможно, оказывают новости о том, что США планируют постепенно возвращать экономику в нормальное русло, отмечают эксперты. Президент США Дональд Трамп считает, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пришло время для перезапуска отраслей американской экономики, приостановленных с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.