Российское военное училище закрыли на карантин из-за коронавируса

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ) закрыли на карантин после обнаружения очага инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замначальника ТВВИКУ по военно-политической работе, подполковника Михаила Багрова.

Багров добавил, что новую коронавирусную инфекцию обнаружили у 15 человек. По его словам, в училище принимают «исключительные» меры по нераспространению вируса.

Ранее сообщалось, что среди заразившихся в ТВВИКУ есть преподаватели, курсанты и один гражданский работник. В Минобороны заявили, что причиной заражения стал контакт одного из военнослужащих с гражданским лицом за пределами училища.

По последним данным, за сутки в 78 регионах России обнаружили 3448 случаев заражения. Их общее число составляет 27938. Также зафиксирована смерть 34 пациентов, таким образом, общее число летальных исходов выросло до 232 человек.