Reuters указывает, что сокращение ВВП Китая на 6,8% — первое с 1992 года, когда КНР официально начала вести подсчеты ВВП в квартальном исчислении.

Из-за пандемии коронавируса экономика Китая обрушилась на 6,8% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.

Агентство AP отмечает, что это крупнейшее снижение ВВП в стране с момента начала экономических реформ в 1979 году.

К рекордному падению ВВП привело закрытие производств, торговых точек и прекращение туризма вследствие борьбы с эпидемией коронавируса. Эксперты говорят о длительном периоде восстановления экономики.

"Я не думаю, что мы увидим реальное восстановление до четвертого квартала или даже до конца года", - цитирует AP экономиста Чжу Чжэньсиня из финансового института Руши в Пекине.

Из данных Национального бюро статистики Китая (NBS) следует, что в течение марта экономика страны продолжала находиться под сильным давлением. Особенно страдали промышленный сектор, розничная торговля и инвестиции в основной капитал, пишет издание. Розничные продажи сократились на 15,8% после рекордного обвала на 20,5% в январе и феврале 2020 года, а инвестиции в основной капитал снизились на 16,1%.

