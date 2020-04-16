Сегодняшняя статистика коронавируса: свыше 2,15 миллиона зараженных

За истекшие стуки число инфицированных в мире увеличилось на 94 тыс. 794 человека, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 13 тыс. 513 человек.

В мире по состоянию на 09:00 пятницы зафиксировано 2 млн 158 тыс. 594 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв достигло 145 тыс. 533, человек сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг распространения инфекции.

За день до этого суточный рост числа заразившихся составил 81 тыс. 834 человека, число жертв инфекции увеличилось на 5 тыс. 298 человек.

По числу заболеваний и летальных случаев в мире лидируют США, где скончались 33 тыс. 286 человек, выявлен 671 тыс. 331 инфицированный COVID-19.

В Испании число зараженных достигло 184 тыс. 948 при 19 тыс. 315 умерших, в Италии - 168 тыс. 941 (скончались 22 тыс. 170), Франции - 147 тыс. 091 (17 тыс. 920), Германии - 137 тыс. 698 (4 тыс. 052), Великобритании - 104 тыс. 177 (13 тыс. 729), Иране - 77 тыс. 955 (4 тыс. 869), Турции - 74 тыс. 193 (1 тыс. 647), Бельгии - 34 тыс. 809 (4 тыс. 857), Канаде - 30 тыс. 973 (1 тыс. 231), Бразилии - 30 тыс. 683 (1 тыс. 947), Нидерландах - 29 тыс. 383 (3 тыс. 327), России - 27 тыс. 938 (232), Швейцарии - 26 тыс. 732 (1 тыс. 281).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусом, 15 - у людей, прибывших из-за рубежа, 11 - внутри страны.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае в целом умерли 4 тыс. 632 человека, зарегистрировано 82 тыс. 692 случаев заболевания, из них 1 тыс. 549 - ввезенных из-за границы.

Менее 20 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировано почти в 200 странах и районах мира.