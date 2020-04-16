Айдын Керимов, отдел политики 10:30

Известный итальянский общественный деятель Джульетто Кьеза предвидит, что за пандемией коронавируса грядет жестокий глобальный социальный кризис. В интервью haqqin.az Кьеза утверждает, что, в частности, по его родной Италии COVİD-19 нанес один самых сокрушительных за последнее столетие ударов. Проблема в том, считает политолог, что Италия оказалась совершенно не готовой к эпидемии. Это была гигантская ошибка правительства, которое знало и боялось надвигающейся опаснейшей инфекции, но ничего превентивного не предпринимало.

«Решение властей о введении карантина и изоляции населения по месту жительства было абсолютно правильным, но запоздалым. К тому же для большинства итальянцев такое положение просто невыносимо. Сейчас правительство продлило «заключение» 60 миллионов человек еще на месяц, до третьего мая. Это означает, что вся индустрия страны по-прежнему будет заморожена. Думаю, что на Италию надвигается колоссальный кризис. Страна вступит на полгода в непредсказуемое состояние. Национальный валовый продукт снизится минимум на 40%. Восстановить промышленность, сельское хозяйство будет крайне сложно», - говорит в интервью haqqin.az Кьеза. На этом фоне, как считает итальянский эксперт, назревает и кризис отношений Рима с Европой – они уже, мягко говоря, неудовлетворительные. В Италии считают, и небезосновательно, что Европа бросила ее в тяжелый момент, не помогла ей остановить эпидемию и спасти людей. «Хотя сейчас и несколько поубавилось число новых заражений, но всего в стране жертвами COVID-19 стали 20 тысяч человек, - отмечает Кьеза. - А ныне и во всей Европе в результате разрастания пандемии положение очень сложное. Так что последние надежды на Брюссель у итальянцев растаяли, они теперь думают, как справиться с кризисом самостоятельно. Но можно ли будет это сделать без социальных потрясений?..». Размышляя на этим вопросом, эксперт приводит свои выкладки: еще месяц 11 млн граждан страны, то есть 10% населения не будут получать заработную плату – это серьезны социальный риск. Далее - туризм для страны был ключевым пунктом национального дохода, а сейчас и, видимо, надолго все гостиницы, рестораны, бары, туристические объекты закрыты. «Я живу в Риме, и на улицах не то что туристов, вообще никого нет. Пассажирские авиаперевозки прекращены, поезда между городами ходят практически пустые. Уже два месяца, как вся экономика остановилась. В истории капитализма это беспрецедентное явление», - подчеркивает Кьеза.

Общественный деятель уверен, что мир накануне глобального экономического и социального кризиса и однозначно краха глобализации. Восстановить нарушенные отношения между государствами будет очень сложно. «Сегодня всем нам надо думать о новом миропорядке, потому что мир таким, каким был до конца 2019 года, уже не будет, - утверждает он. - Соотношение сил в мире будет меняться, и не всегда мирным путем. Я ожидаю больших потрясений. И не только между государствами, но и внутри государств. Обратите внимание, 11 миллионов итальянцев уже испытывают нужду в деньгах, чтобы купить хотя бы еду. А кто может дать деньги, кроме государства, у которого сейчас их нет. Уже нет никакой рыночной экономики. Теперь для того, чтобы выжить, на месте рыночной экономики должно действовать государство. А в нашем правительстве нет решительных людей для принятия ответственных и чрезвычайных государственных мер. Если не будет реальных решений по оздоровлению государства, то Италия будет ввергнута в колоссальный политический, экономический и социальный кризис. А уж правительственный кризис точно неизбежен. Под угрозой окажутся безопасность страны, производство продуктов первой необходимости и, в целом, нормальная жизнь», - прогнозирует эксперт. Социальные последствия пандемии COVİD19, по его мнению, будут намного хуже, чем те, что вызвал грипп испанка. Дело в том, что во времена испанки, в начале 20 века, еще не было глобализации. В наше же время глобализация создала новые условия, без которых не может существовать государство. И вот теперь исчезает целая эпоха. Свидетельством тому, считает Кьеза, то, что Евросоюз не отнесся с должным вниманием к ситуации в Италии, Германия, и другие страны ЕС на все смотрели через призму финансовых критериев. А вопрос стоял не о не финансовых затратах, а о спасении жизни людей. В такую же ситуацию – отсутствия действий ЕС – попали Франция, Португалия, Греция, однако об этом предпочитают не говорить ни политики, ни пресса. Чтобы спасти положение, итальянским властям, подчеркивает Кьеза, сейчас надо где-то найти минимум 200 млрд евро. «Производить евро мы не можем. Поэтому Италии просто незамедлительно надо печатать свои деньги, чтобы дать людям средства на ближайшие 5-6 месяцев. Но правительство не решается пойти на это. Между тем единственный выход для нас – производить свою, итальянскую валюту», - уверен он.