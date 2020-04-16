Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса установила необходимую температуру, при которой коронавирус может полностью погибнуть. Об этом говорится в препринте, размещенном в электронной научной библиотеке bioRxiv.

В ходе эксперимента исследователи нагревали коронавирус до 60 градусов по Цельсию в течение часа и обнаружили, что после теплового воздействия некоторые его штаммы все еще были способны размножаться. Полностью дезактивировать коронавирус удалось после нагрева до 92 градусов в течение 15 минут, передает РБК.

Штамм коронавируса был помещен в две пробирки — стерильную и с биоматериалом. При нагреве в чистой среде вирусы погибли, а в нестерильной обстановке коронавирус смог продолжить размножение до уровня, достаточного для заражения человека.