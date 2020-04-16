В Грузии и Армении новые зараженные коронавирусом

В Армении число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигло 1 201, число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 19 человек, сообщает армянский единый информационный центр.

Накануне сообщалось о 1 159 зараженных и 18 скончавшихся с коронавирусом. Число выздоровевших увеличилось до 402 человек с 358 днем ранее.

В Грузии общее число пациентов с COVID-19 уже достигло 370, из них выздоровели 77 человек, трое пациентов умерли, сообщает правительственный сайт StopCov.

Еще трех пациентов доставили в Грузию из Турции и Армении, где у них и диагностировали коронавирус. В карантине остаются 5 035 человек, еще 540 остаются в стационарах.