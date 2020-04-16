Япония выплатит каждому гражданину около $930

Правительство Синдзо Абэ решило раздать всем гражданам Японии по 100 тысяч иен (926 долларов США) в качестве меры поддержки в кризис, вызванный пандемией коронавируса, пишет Bloomberg.

Ранее, отмечает агентство, японское правительство собиралось поддержать только те домохозяйства, которые смогут подтвердить, что их доходы значительно сократились. Однако, заявили власти Японии, при такой схеме финансовая помощь распределялась бы дольше, кроме того, сбор и подача документов, подтверждающих право на выплаты, создали бы условия для распространения коронавируса.

В Японии с 17 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны. Режим ЧС предполагает, что местные власти смогут призывать жителей не покидать дома, а компании — приостановить работу, но не делает такие меры обязательными.

По данным на утро 17 апреля, в Японии выявлены 8 626 случаев коронавирусной инфекции, 178 человек умерли, 901 выздоровел.