За азербайджанскую нефть дают 20 долларов

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста составляет 20,26 доллара за баррель, сообщает АзерТАдж.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 19,16 доллара за баррель, что на 2,31 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 15,78 доллара за баррель, что на 2,68 доллара меньше предыдущего показателя.

Минимальная цена на азербайджанскую нефть составляла 16,53 доллара (1 апреля 2020), а максимальная – 149,66 долларов в июле 2008 года.