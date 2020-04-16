Названы главные покупатели дешевого iPhone SE

Эксперты полагают, что главными покупателями нового SE станут поклонники бренда Apple, которые владеют устаревшими смартфонами, в частности, выпущенного в 2014 году iPhone 6. «Это люди, которые пользуются телефоном в течение четырех-пяти лет, пока он не сломается или батарея не выйдет из строя», — заявила специалист агентства Gartner Аннет Циммерманн (Annette Zimmermann).

Журналисты отдельно затронули тему популярности нового смартфона на китайском рынке. Они обратили внимание, что в опросе в Weibo на тему покупки iPhone SE около 60 процентов из 350 тысяч респондентов ответили, что не собираются приобретать актуальный аппарат. Пятая часть опрашиваемых заметила, что собираются приобрести девайс, остальные заявили, что рассмотрят покупку дешевого iPhone в случае снижения его стоимости. В подтверждении этих намерений комментарий «Если мы не будем покупать его, то цена снизится на 200 юаней» набрал более 10 тысяч лайков.

Reuters уточнило, что именно Китай окажется одним из главных рынков сбыта самого доступного смартфона в линейке Apple. В настоящий момент аналитики связывают это с тем, что Китай является единственной крупной страной, в которой снизилось распространение коронавируса и были открыты магазина Apple.

iPhone SE с 4,7-дюймовым дисплеем и рамочным дизайном был представлен 15 апреля.