Милли Меджлис будет заседать всего 2 часа Из-за карантина
В период карантина предложено проводить пленарные заседания Милли Меджлиса в течение 2 часов. Как передает Report, с таким предложением выступил председатель комитета труда и социальной политики Милли Меджлиса Муса Гулиев.
Он предложил в период карантина проводить заседания в течение 2 часов с 5 минутами на выступления членов парламента: "Если обсуждение вопросов на заседание протянется больше двух часов, необходима пауза и вентиляция зала заседаний".
Предложение было принято путем голосования.