Сотрудники МВД Азербайджана задержали крупную партию незаконно ввезенных из Ирана наркотических средств общим весом около 114 кг, сообщает пресс-служба МВД.

«В результате успешной операции, проведенной сотрудниками Главного управления по контролю над наркотиками МВД, была предотвращена контрабанда крупной партии наркотических и психотропных веществ в страну общим весом 113 кг 523 гр.», - отмечается в сообщении.

Согласно информации, в результате операции были задержаны ранее судимый житель Шамкирского района Азербайджана Энибар Исмаилов и гражданин Ирана Али Шахрияри.

«Во время обыска в их рюкзаках было найдено 94 кг 673 гр. героина и 646,401 гр. опиума, 950 гр. гашишной смолы, 10 кг 100 гр. сушеной марихуаны, 7 кг 153 гр. психотропного вещества метамфетамин. В ходе операции у гражданина Ирана был также обнаружен и изъят пистолет, патроны», - сообщает МВД.

Ведомство отмечает, что цена такой партии на черном рынке составляет около 10 млн манатов (около $5,9 млн по текущему курсу).

Во время допроса выяснилось, что контрабандисты перевезли товар из Ирана через реку Араз.

По факту возбуждено уголовное дело.