Лев Аскеров, автор haqqin.az 12:55

Как вы думаете, оно таки есть, или...? Я о так называемом едином правительстве Земли, подпольное существование которого уже второе к ряду столетие, утверждают некоторые философы. И утверждают, и убеждают нас в том, что от них, от этих, принадлежащих к мировой финансовой олигархии нелегалов, все беды и кровавые напасти, ведущие к гибели сотен и сотен тысяч людей. Якобы созданное ими тайное сообщество провоцирует истребление большей части человечества. А объединяет их одна и злонамеренная идея заговора, получившего название конспирология, которая, так сказать, преследует цель сокращения численности населения, дабы оставить на Шарике лишь избранных.

Ну прямо-таки, фашисты. Напомнить бы им печальный конец Гитлера и Муссолини. Однако, помимо развязываемых ими войн с порождёнными ими же террористами, они втихаря занимаются ещё большей жутью – распространением убийственных эпидемий, одну из которых мы сегодня переживаем. «Да! Да! Коронавирус! Он, косящий пачками ни в чём неповинных людей – дело рук тех самых, укрывшихся в своих чертогах Вселенского правительства», - настаивают учёные знатоки конспирологии. Можно было бы с ними согласиться и не искать снадобья от этой заразы. Довольно было бы тех пресловутых подпольщиков выволочь из их роскошных пещер и одним махом избавиться и от войн, и от болезней. Но фокус в том, что никаких фактов о бытие такого, тщательно замаскированного Правительства зловредных заговорщиков, не существует. Всё лишь домыслы. А коронавирус очевидный и ужасающий факт. Равно, как и другие, из века в век раздиравшие человечество напасти. Кто же тогда виноват в наших, со странной закономерностью повторяющихся на Земле массовых моров? Не уж то мы сами? Во всяком случае, именно на это не раз указывали выдающиеся мыслители прошлого. И мне вновь вспомнился переведенный на русский фрагмент из работы Давида Юма «Трактат о человеческой природе», который просвещенной церковью был воспринят в штыки. Я его прочитал давным-давно, а потому привожу его по памяти. На мой взгляд, он-таки проливает свет на то, что мы переживали и ныне вновь переживаем. Итак… …- Всё зло, - писал он, - в естестве человеческом, заложенном в нас Господом. Отличаясь от прочей живности, кажущейся ему, разумностью, человек в подавляющем большинстве не разумен. Дело в том, что каждый из нас приходит в сей мир со своей заданностью, то есть индивидуальностью – со своим видением и пониманием всего окружающего в пределах того собственного личного времени, которое в нём заложено и которое определяет то или иное мышление и реакции. В этой разности индивидуальностей побеждает и правит миром, к сожалению, то большинство, чьи пределы личного времени, обусловливающие то или иное видение всего пространства бытия, безнадежно ограничены. Господь не додумал нас! Отсюда и все беды! И баталии, и чума, и холера…

Это навсегда врезавшаяся в мою память восклицание – «Господь не додумал нас!» - не давала мне покоя. Не уж то, создавая нас, Всевышний допустил такую досадную ошибку. Но надо было прожить не один год отпущенной мне жизни, чтобы понять всю мудрость Его глубочайшего замысла. Не будь мы разными по видению мира и пониманию всего окружающего, в том числе и прежде всего себе подобных, люди вряд ли бы смогли достигнуть того, чего сейчас имеют. Именно в противоборстве этих двух начал, а точнее, множеств неодинаковостей, и делало из Хомо Сапиенса - Человека. В нём, сиюминутно невидимом, но исподволь работающим запущенным небесами механизме, по сути, крылся и кроется тот самый отбор, наречённый нами как естественный. Нет, не физиологический, что донёс до нас Дарвин, а тот заветный и по сию пору непостижимый - морально-нравственный. И вот какая загадочная штука. Механизм тот действует, а люди ничуть не изменились. Они остались теми, что и были. Но это иллюзия, потому что, согласно Юму, подавляющая часть из нас, приходит в мир заземленными, которые могут видеть, но не в состоянии слышать тех, чья индивидуальность имеет контакт с близкой Богу надпространственной средой. Той самой, что подсказывает её обладателю, как следует поступать и действовать. Ну точь-в-точь, как в нашем случае. Я об этой, свалившейся нам на головы пандемии коронавируса. И… на лицо та самая оговоренная многоликость мнений и позиций, противостоящих подлинной разумности. Посудите сами. Во избежание массовых жертв, Глава государства объявляет на всю страну карантин и требует обеспечить подданных всем необходимым, чтобы зараза не распространялась. И что же? В аптеках ни масок, ни спирта, ни перчаток и много прочего вдруг не стало. Вчера ещё всё было. Пусть не в громадном количестве, но их можно было приобрести. И цены на медикаменты вчера еще не кусались. Но волею тех самых заземлённых, думающих о сугубо личном, ценникам на лекарства приписали номинал повыше, а маски со спиртовым раствором продавали чуть ли не по 10 манатов…