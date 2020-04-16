Центробанк России не будет укреплять рубль

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки в ближайшее время выглядит маловероятным. Она пообещала предметно рассмотреть снижение ставки на ближайшем заседании регулятора на следующей неделе, отметив, что пока это основной сценарий. Трансляцию выступления проводит канал Банка России на YouTube, пишет «Лента.ру».

Таким образом в ЦБ решили отказаться от мер, которые применяли для укрепления курса национальной валюты во время прошлых кризисов, в том числе в 2014 году. Тогда ключевую ставку подняли до 17 процентов. В настоящее время показатель установлен на уровне шести процентов и не менялся в 2020-м.