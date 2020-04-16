Минкультуры объявило очередной конкурс

В условиях режима социальной изоляции, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), Министерство культуры Азербайджанской Республики приняло решение о проведении в апреле-мае 2020 года республиканского конкурса видеороликов с целью стимулирования деятельности действующих в стране учреждений культуры, детских музыкальных и художественных школ, работников культуры, отдельных представителей творческих профессий, а также поддержки и продвижения инициатив и социальных проектов, выдвигаемых региональными управлениями культуры.

Виртуальная презентация

Видеоматериалы, представленные в этой номинации, должны содержать интересный и информативный рассказ о деятельности учреждения культуры. Презентация учреждения культуры может состоять из одной видеозаписи или серии видеороликов.

Культура на расстоянии

Видеоматериалы, представленные в этой номинации, должны отражать различные виды виртуальных услуг, предлагаемых учреждением культуры (виртуальные экскурсии, выставки, концерты, театральные постановки, библиотечные услуги и т. д.), а также информацию об организации этих услуг.

Культурный след

Видеоролики, представленные в этой номинации, должны рассказывать о деятельности, направленной на защиту и продвижение наших национальных и духовных ценностей, культурного наследия, инициатив и проектов (домашнее творчество, помощь пожилым работникам культуры и людям, нуждающимся в социальной поддержке и т. д.).

Лучший дистанционный урок

В этой номинации должна быть представлена видеозапись дистанционного урока, проводимого преподавателем для учеников детской музыкальной или художественной школы посредством Интернета. Тема урока должна быть включена в учебную программу соответствующего класса. Одним из условий является качественное проведение урока. Дистанционное обучение может происходить как индивидуально, так и в составе групп.

Условия участия в конкурсе:

Видеоматериалы для участия в конкурсе могут быть представлены региональным управлением культуры, учреждением культуры, а также частными лицами.

В конкурсе могут принять участие только видеоматериалы, снятые в период действия карантина.

Участники могут направить не более 3 видеоматериалов для участия в одной номинации. Если подготовленный по какой-либо одной теме материал состоит из нескольких отснятых видеороликов, он будет рассматриваться как 1 видеоматериал.

Представленные видеоматериалы должны быть высокого качества и интересными по содержанию.

Продолжительность каждого видеоролика не должна превышать 5 минут.

Продолжительность видеороликов, на которых демонстрируются дистанционные уроки, должна составлять 10-15 минут.

Видеоролики необходимо отправить на электронный адрес отдела по вопросам региональной политики Министерства культуры Азербайджанской Республики ([email protected]) до 15 мая 2020 года.

Представленные на конкурс видеоматериалы будут оцениваться жюри, которое и определит победителей.

Для победителей конкурса утверждены следующие призы

Призы

В каждой номинации

Первое место – диплом I степени и соответствующий подарок

Второе место – диплом II степени и соответствующий подарок

Третье место – диплом III степени и соответствующий подарок

2 поощрительные награды – специальный диплом и соответствующий подарок