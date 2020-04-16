Россия направляет войска для спасения Абхазии от коронавируса

Военные подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота направлены в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили «Интерфакс» в пресс-службе ЧФ.

«Колонна из 13 специальных автомобилей совершает марш с Крымского полуострова в Абхазию», — сообщили в пресс-службе.

По ее данным, после прибытия на место подразделения развернут временный автопарк и пункты спецобработки техники, участвующей в дезинфекции улиц и помещений.