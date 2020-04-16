Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту

Пандемия коронавируса ударила по американскому нефтяному гиганту ConocoPhillips, вынудив сократить добычу. Об этом говорится в заявлении компании.

Крупнейший независимый производитель сырья в США добровольно снижает добычу в Северной Америке (Канаде и США) более чем на четверть, что соответствует примерно 200 тысячам баррелей в сутки. Кроме того, ConocoPhillips сворачивает программу обратного выкупа акций и намерена и продолжить сокращение операционных расходов и трат.

ConocoPhillips — первая крупная американская компания, которая добровольно решилась на снижении добычи на фоне падения цен на нефть. Однако аналитики предсказывают, что в мае в США уже не останется места для хранения невостребованной нефти, и о сокращении производства объявят больше предприятий.