Бельгия во власти коронавируса

За последние сутки в Бельгии от коронавируса скончались 313 человек, общее число умерших с начала распространения вируса составило 5136. Как передает РИА Новости, об этом говорится в сообщении кризисного центра министерства здравоохранения королевства.

Также за минувшие сутки было диагностировано 1329 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших составляет 36138 человек.

При этом, бельгийские власти констатируют снижение числа госпитализированных с коронавирусом, а также пациентов, находящихся в интенсивной терапии.

Всего с начала распространения вируса из больниц был выписан 7961 инфицированный COVID-19.