Кремль: «Эффект от сделки ОПЕК+ еще наступит»

«Сделка сейчас в полном объеме еще не активировалась, она вступила в силу, она финализирована, но технологически должны будут начать ее реализацию. На это потребуется еще какое-то количество дней, поэтому эффект еще обязательно наступит. Вы знаете, что ситуация тщательно отслеживается, осуществляются контакты, наш министр недавно был на связи со своим саудовским коллегой, поэтому сейчас мы отслеживаем ситуацию», - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько сейчас, с точки зрения Кремля, необходимо вернуться к дискуссии о дополнительных сокращениях добычи, так как цена продолжает снижаться.

Он добавил, что «пока нужно дождаться прямого эффекта от той сделки, которая была заключена».

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Минэнерго России, 16 апреля, по итогам телефонного разговора главы ведомства Александра Новака с его саудовским коллегой принцем Абдель Азизом бен Салманом сообщило, что две страны твердо привержены выполнению новой сделки ОПЕК+ и при необходимости готовы к принятию дальнейших мер вместе с альянсом и другими странами для стабилизации рынка.

Ранее в пятницу цена на американскую нефть марки WTI опустилась ниже 19 долларов за баррель впервые с 31 января 2002 года. Brent сейчас торгуется чуть выше 28 долларов.