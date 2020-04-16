Заур Расулзаде, отдел политики 14:28

Невзирая на глобальное бедствие – пандемию, от которой гибнут сотни тысяч людей, Европейский парламент фонтанирует идеями, вовсе не связанными с возможным спасением мира от коронавируса. И одна из таких новых задумок Брюсселя - создать общее экономическое пространство между ЕС и шестью странами «Восточного партнерства» - Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Как считает Европарламент, это будет способствовать углублению экономической интеграции этих государств и сближению их с политикой Евросоюза, более глубокому экономическому сотрудничеству между ними.

Уже и проект такого «общего пространства» готов, и европарламентарии выразили ему поддержку. В документе, в частности, подчеркивается, что речь о вступление в ЕС стран «Восточного партнерства» пока не идет, но вот если они сблизятся между собой, то тогда… «мы еще посмотрим». Ну, а чтобы страны этого самого «партнерства» все же не теряли надежды попасть в Евросоюз, в проекте указывается, что это еще один этап «постепенной интеграции шести стран в энергетический союз ЕС; в транспортное сообщество; в единый цифровой рынок». Вместе с тем предлагается, чтобы между странами-членами ЕС и «Восточного партнерства», а в первую очередь, внутри партнерства как можно скорее наладить режим без роуминга, а также создать специальный университет в Киеве. Европарламент собирается принять этот документ уже в мае. Комментируя haqqin.az новую инициативу Европарламента, доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев прямо заявил, что ЕС сегодня цепляется за любую соломинку, чтобы как-то оставаться на плаву.

«Будем откровенны - пандемия очень ослабила Евросоюз, - говорит Б.Межуев. - Все увидели, как его страны-члены начали закрывать границы между собой. То есть вся привлекательность Евросоюза под ударами короновируса рухнула в одночасье. Что, собственно, Европа может сегодня дать странам «Восточного партнерства» в таком ослабленном состоянии? Ровным счетом ничего. Эту очередную инициативу Европарламента можно расценивать только как потуги смертельно больного человека, который надеется выздороветь и стать еще сильнее, чем до болезни. Не думаю, что эта новая задумка ЕС как-то оздоровит его и чем-то поможет странам ВП». Руководитель представительства ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас, понятное дело, настроен несколько по-иному. Но у представителя Евросоюза, судя по всему, есть некоторые сомнения в, мягко говоря, своевременности и реалистичности этого плана.