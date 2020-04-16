Лукашенко: «Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что коронавирус мутировал и превратился в политику, цитирует политика БелТА.

«Этот COVID превратился в политику. Я этого ожидал», — сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область.

Он подчеркнул, что Беларусь пока справляется с инфекцией. В частности, 17 апреля у страны появился «лучик надежды», так как в Минске освободилось много коек в связи с выпиской инфицированных после их выздоровления.

Также он заявил, что необходимо развивать экономический сектор, ведь «пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен».

На данный момент число инфицированных COVID-19 в стране выросло до 4779.