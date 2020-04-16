Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 15:07

После введения строгих мер по ограничению публичных мероприятий, закрытию общественных мест, развлекательных учреждений, постепенно к таким же шагам вынуждены были прибегнуть и различные конфессии. После первых сообщений из Ватикана о проведении месс вначале с определенным количеством верующих, а позже и о богослужениях без присутствия верующих в храмах, к таким мерам стали присоединяться иерархи и других конфессий.

Уже налажены видео-трансляции религиозных служб в режиме онлайн из католических, лютеранских, православных приходов, соборов, костелов, церквей, мечетей и синагог. Впервые в истории празднование христианской Пасхи проходило таким образом, без участия верующих, для которых она — главный праздник года. У этой ситуации есть еще одна сторона, о которой вслух пока не говорилось. Это — деньги. Ни для кого не секрет, что, например, христианские религиозные обряды, так называемые требы (крестины, отпевания, конфирмация, венчание, освящение и др.) приносят немалый доход, из которого получают зарплату священники разного уровня, часть этих средств идет на содержание и ремонт культовых сооружений, на оплату коммунальных расходов, на транспорт, за счет этого покрываются прочие мирские расходы. Вместе с предпринимателями, работниками разных сфер в условиях пандемии проблемы переживают и служители культа. Если в храмах нет верующих, нет пожертвований, а значит, нет средств для содержания приходов. Это хорошо видно на примере ситуации в католической церкви в Польше. Здесь, по мнению митрополита Варшавского кардинала Казимежа Ныча, финансовое состояние приходов всегда зависело от количества верующих. Как известно, Польша — страна, преимущественно католическая, с очень сильными позициями костела, какими они были даже во времена коммунистической власти. Это помогло народу выстоять во многих тяжелых испытаниях военного лихолетья и смены общественного строя. Коронавирус ударил по всем сферам жизни, в том числе и по религиозной жизни, по благосостоянию костела, который никогда не был нищим.

Строгие запреты в Польше, введенные на посещение храмов, серьезно уменьшили доходы церкви — не скрывает своей горечи кардинал, подчеркивая, что церковь всегда была вместе с народом. «Мы понимаем проблемы людей, их беды, и должны быть вместе с ними», - сказал он в интервью одной из польских радиостанций. - «При хороших отношениях прихожан с приходским священником люди в непростой ситуации понимают и его проблемы, начинают сочувствовать материальным потребностям прихода». Кардинал Ныч в своем интервью открытым текстом сказал, что Католическая церковь беднеет из-за коронавируса. О желаемой поддержке со стороны верующих высказался директор католического «Радио Мария», священник с одиозной репутацией, отец Рыдзык. Обращаясь к своей аудитории - слушателям и зрителям христианских радио- и телестанций, он просил в трудный час об их поддержке этих популярных среди верующих Польши вещательных средств. Финансовая помощь со стороны простых католиков даст возможность продолжать нести обществу слово христианских истин. Интересно, что в Польше немало и других конфессий. Например, здесь параллельно Польской Римско-католической церкви существуют - Польская автокефальная православная церковь, Евангельско-Аугсбургская церковь (лютеране — прим. авт.), Евангельско-Реформатская церковь, Святодухова церковь, Церковь христиан-баптистов, Евангельско-методистская церковь, Польско-католическая церковь, Старокатолическая церковь мариавитов, Мусульманский религиозный союз, Союз религиозных еврейских общин, Польская буддистская уния. Так вот, до сих пор никто из лидеров этих конфессий или иерархов не обращался с подобными призывами о поддержке ни к мирянам, ни к государству. В Латвии, где зарегистрированы Римско-католическая церковь, Евангельско-лютеранская, Древлеправославно-Поморская (староверы — прим. авт.), Латвийская Православная церковь (автономная, но в подчинении Московскому Патриархату — прим. авт.), Латвийская Автокефальная православная церковь, Еврейская религиозная, мусульманская, буддистская общины, тоже пока не слышно со стороны лидеров этих конфессий призывов о помощи.