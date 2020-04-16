Министерство образования присоединилось к инициативе Фонда Гейдара Алиева по сдачи крови для детей, страдающих талассемией и гемофилией, а также лейкемией. Так как в связи с введением специального карантинного режима в стране из-за пандемии коронавируса (COVID-19) возникла необходимость по пополнению банков крови.

Сотрудники Министерства образования и сотрудники подведомственных Министерству учреждений приняли участие в акции по сдаче крови, проведенной в средней школе № 202 в Баку.

В ходе акции врачи-гематологи мобильной медицинской бригады Центрального банка крови Научно-исследовательского института гематологии и трансфизиологии имени Бахадура Эйвазова взяли кровь после проверки состояния здоровья доноров. Образцы крови будут проверены в лаборатории и будут собраны в центральный банк крови для использования в лечении больных.