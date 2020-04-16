Почти 80 тысяч инфицированных коронавирусом в Иране

Количество случаев заражений коронавирусом в Иране достигло 79 494, из них с летальным исходом - почти 5 000. Об этом сообщил советник иранского министра здравоохранения Алиреза Вахабзаде, передает РИА Новости.

"За прошедшие сутки выявлено 1 499 новых случаев заражения коронавирусом по стране. Число заразившихся достигло 79 494. К сожалению, за последние 24 часа скончались 89 человек. На сегодняшний день (с 19 февраля) погибли 4 958 человек", - написал он в Twitter.

Советник отметил, что из общего числа заболевших выздоровели 54 064 человека.