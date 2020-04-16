Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана со священным праздником Пасхи. Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Президент отметил, что православные христиане, занимающие особое место в нашем обществе, активно участвуют в происходящих в стране процессах развития и созидания.
Глава государства пожелал представителям православной христианской общины здоровья, счастья и благополучия по случаю светлого праздника Пасхи, являющегося символом обновления, возрождения, единства и равенства.