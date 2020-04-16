Госкомтаможни о судьбе автомобилей, зарегистрированных в других странах

Государственный таможенный комитет пошел на уступки владельцам транспортных средств, находящихся на территории Азербайджана, но зарегистрированных в других государствах.

В сообщении Госкомитета говорится, что решением Оперативного штаба при Кабмине из-за глобальной пандемии коронавируса был ограничен переход границы с соседними странами.

Кроме того, решением от 5 апреля, вплоть до 20 апреля введен запрет на въезд и выезд с территории Азербайджана, включая и авиаперелеты.

Госкомтаможни заявляет, что, учитывая вышеперечисленное и форс-мажорность ситуации, транспортные средства, зарегистрированные в других странах и у которых на время карантина истек срок временной регистрации в случае отсутствия возможности держать под таможенным контролем, можно держать на территории проживания. Напомним, что этими транспортными средствами нельзя управлять на территории страны.

В то же время, после завершения режима карантина эти транспортные средства должны покинуть территорию страны. По этому вопросу будет дана дополнительная информация.