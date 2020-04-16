Сын Рахмона получил еще одну высокую должность

Его заместителями стали глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода и глава ГБАО Йодгор Файзов.

Выступая на первом заседании верхней палаты парламента Таджикистана шестого созыва, глава республики Эмомали Рахмон поздравил всех избранных и назначенных членов парламента.

«Я также поздравляю Рустама Эмомали с избранием на пост Председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Ахмадзоду Раджаббоя и Файзова Йодгора на должности Первого заместителя и заместителя Председателя Маджлиси Милли и желаю им успехов», - сказал Рахмон.

Напомним, ранее Рахмон подписал Указ о созыве парламента Таджикистана.

В пятницу, 17 апреля, в Таджикистане прошли заседания верхней и нижней палат парламента.