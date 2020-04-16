105-летняя испанка победила коронавирус
Заразившаяся ранее коронавирусом 105-летняя жительница Испании Эвариста Рубио выздоровела. Как сообщает в пятницу газета ABC, она была выписана накануне из больницы города Мерида (автономное сообщество Эстремадура).
По данным издания, в больницу она была госпитализирована за три дня до этого с высокой температурой и проблемами с дыханием.
Это не первый случай выздоровления человека преклонного возраста после заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Как сообщил 9 апреля информационный портал NU.nl, жительница Нидерландов Корнелия Рас из небольшой деревни на юге страны стала старейшим в мире человеком, который выздоровел после заражения коронавирусом. На момент выписки из больницы женщине было 107 лет. На днях от коронавирусной инфекции излечилась 106-летняя жительница Великобритании. Нередко становится известно о выздоровлении пожилых людей и в Италии - среди излечившихся есть 104-летняя и 102-летняя женщины, 101-летний мужчина, а также несколько пациентов, чей возраст превысил 90 лет.