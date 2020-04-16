Ильхам Алиев заявил о продлении режима карантина

«Режим карантина предусмотрен до 20 апреля. Однако, по единогласному мнению специалистов, режим карантина должен быть продлен. Считаю, что это будет правильным решением, потому что положительная динамика только начала проявлять себя». Как сообщает Qafqazinfo, об этом заявил президент Ильхам Алиев на заседании в формате видеосвязи с участием министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева и министра экономики Микаила Джаббарова

Глава государства добавил, что необходимо сделать эту положительную динамику устойчивой.

«Поэтому Оперативный штаб в ближайшее время даст информацию по этому вопросу. Продление карантинного режима является единственным верным решением», - сказал глава государства.