Коронавирус подорвал веру американцев в светлое будущее

73 процента американцев сошлись во мнении, что им предстоит «столкнуться с еще большими трудностями» из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Politico со ссылкой на опрос, проведенный Pew Research Center.

Согласно данным исследования, большинство жителей страны не видит конца эпидемии в обозримом будущем. Более того, 66 процентов граждан обеспокоены тем, что правительства штатов слишком рано начнут ослаблять карантинные меры.

Около двух третей респондентов критично отозвались о действиях президента США Дональда Трампа по предотвращению распространения болезни. Однако при этом 51 процент американцев одобрил меры правительства по поддержке бизнеса в период кризиса. В то же время более половины опрошенных считают, что в своих высказываниях президент представляет ситуацию в лучшем свете, чем она есть на самом деле.